Realizan cateo en locales frente a la central de autobuses de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un amplio despliegue de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la mañana de este miércoles en la Zona Centro, luego de que autoridades ejecutaron una orden de cateo en diversos inmuebles y locales comerciales ubicados frente a la Central de Autobuses.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las diligencias ministeriales derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con presunta venta y posesión de narcóticos, así como posibles operaciones vinculadas al tráfico de personas, conocidas como "pateros".

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal pericial y agentes del Ministerio Público, con el respaldo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las autoridades, el operativo se desarrolló en dos momentos. El primer despliegue ocurrió la noche del martes, cuando agentes acudieron a los establecimientos señalados para realizar revisiones iniciales. Posteriormente, alrededor de las 6:00 horas de este miércoles, los elementos regresaron al sitio para continuar con las inspecciones tras obtener la orden de cateo.

Durante las acciones, los agentes estatales y militares acordonaron el perímetro y cerraron la circulación sobre la calle Allende, desde Anáhuac hasta Cuauhtémoc, además de mantener vigilancia en calles cercanas como Carranza, Victoria, Guerrero y Terán. La movilización mantuvo sitiada la zona por alrededor de dos horas.

Detalles confirmados

En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano con apoyo de un binomio canino, utilizado para la revisión de los locales comerciales.

Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer resultados oficiales del cateo, de manera extraoficial trascendió que podrían haber sido detenidas dos mujeres y un hombre. Asimismo, algunos menores habrían sido resguardados en el sitio y se habrían asegurado dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Rodríguez Ríos indicó que las investigaciones continúan abiertas y que actualmente se analiza la evidencia recabada durante el operativo para determinar responsabilidades y proceder legalmente contra quienes resulten involucrados.