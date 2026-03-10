Manolo Jiménez anuncia becas y créditos para jóvenes en foro "300 Pa Delante"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó este martes el foro juvenil "300 Pa Delante", donde anunció nuevos apoyos económicos dirigidos a estudiantes y emprendedores, entre ellos becas, créditos para proyectos productivos y "súper becas" para quienes busquen estudiar en el extranjero.

Durante el encuentro con más de 300 jóvenes líderes estudiantiles, académicos, deportivos y culturales de la región norte del estado, el mandatario estatal llamó a la nueva generación a fortalecer su liderazgo con disciplina, trabajo en equipo y compromiso con la entidad.

Acciones de la autoridad

El evento formó parte de un Congreso de Liderazgo Juvenil en el que Jiménez Salinas compartió experiencias de su etapa como estudiante universitario y dirigente estudiantil, cuando participó en congresos nacionales con la intención de buscar la presidencia de la federación de estudiantes a nivel nacional.

Ante jóvenes de entre 18 y 23 años, el gobernador aseguró que los asistentes representan "el presente y el futuro" de Coahuila y que las decisiones que tomen en esta etapa pueden marcar el rumbo de su vida profesional.

"Hoy están en la antesala de su vida profesional. Lo que hagan desde ahora puede marcar el rumbo de su futuro", expresó.

Jiménez recordó que hace dos décadas, cuando estudiaba ingeniería industrial en Monterrey, decidió participar en la representación estudiantil, lo que, dijo, cambió el rumbo de su vida pública.

Relató que inició como presidente de la asociación de estudiantes de Saltillo en su universidad; posteriormente representó a los alumnos de Coahuila y después a los estudiantes foráneos, hasta encabezar la sociedad de alumnos del sistema universitario.

Detalles confirmados

Durante su intervención compartió cinco consejos que, aseguró, han guiado su trayectoria. Entre ellos destacó honrar la palabra y la reputación, defender a la familia y al círculo cercano, diferenciarse con valor agregado, tener un plan de vida con metas claras y mantener templanza ante la adversidad.

El gobernador destacó que Coahuila mantiene condiciones de seguridad y desarrollo que lo colocan entre los mejores estados del país para vivir, por lo que exhortó a los jóvenes a contribuir a preservar ese entorno.

Además, reiteró que su gobierno impulsa programas dirigidos a la juventud, entre ellos "súper becas" con apoyos de entre 20 mil y 100 mil pesos para estudiantes con proyectos destacados o que busquen oportunidades académicas en el extranjero.

También mencionó créditos para emprendedores jóvenes que van de 30 mil hasta 2 millones de pesos, con condiciones preferenciales para impulsar nuevos negocios.

Jiménez Salinas adelantó que este tipo de encuentros se replicarán en distintas regiones del estado con el objetivo de fortalecer el liderazgo juvenil y generar redes de colaboración entre estudiantes.

"Si tenemos una juventud fuerte y echada para adelante, Coahuila seguirá siendo uno de los mejores estados de México", sostuvo.