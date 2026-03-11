Prioriza Coahuila ampliación del Puente Internacional II sobre proyecto Puerto Verde

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que el Gobierno estatal se mantiene atento al proyecto de Puerto Verde, anunciado en días recientes por el Gobierno federal; sin embargo, subrayó que la prioridad inmediata es la ampliación del Puente Internacional II Piedras Negras–Eagle Pass.

El mandatario explicó que el proyecto de Puerto Verde ha sido mencionado desde hace varios años y que la administración estatal ha estado pendiente de su desarrollo.

No obstante, indicó que actualmente el enfoque principal del estado está en fortalecer la infraestructura fronteriza existente, especialmente en el cruce comercial.

"Tenemos como prioridad, y pienso que debe ir en primer plano, la ampliación del Puente 2", afirmó.

Jiménez Salinas recordó que hace aproximadamente dos años participó en la inauguración de un parque industrial vinculado al proyecto de Puerto Verde; sin embargo, posteriormente el desarrollo quedó en pausa.

Sobre el inicio de los trabajos, el gobernador señaló que uno de los aspectos clave es la planeación previa para evitar afectaciones en el tránsito y en las operaciones del cruce fronterizo.

"Como es un proyecto de mediano y largo plazo, queremos avanzar a un ritmo que no afecte el cruce", explicó.

Reconoció que cualquier obra vial puede generar complicaciones temporales, pero consideró que, a futuro, los beneficios serán mayores para la región.

El proyecto integral, añadió, contempla la ampliación de la Carretera Federal 57, eje logístico que conecta el sureste de Coahuila con la frontera norte.

Según explicó, la estrategia incluye obras desde Saltillo, con la ampliación del tramo hacia Monclova, además de nuevos libramientos entre la región Centro y la Región Carbonífera de Coahuila.

La meta, dijo, es que el transporte de carga llegue a Piedras Negras y pueda conectarse de forma directa con la ruta fiscal y con el puente internacional.

"Todos esos proyectos están conectados; por eso es muy importante avanzar primero con la ampliación del Puente 2", puntualizó.