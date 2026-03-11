Joven hospitalizado tras ser mordido en riña en Piedras Negras

PIDRAS NEGRAS, COAH. - Una fuerte riña registrada en la colonia 28 de Junio dejó como saldo a un joven hospitalizado, luego de que presuntamente un vecino le arrancara parte de la oreja a mordidas durante el ataque.

El afectado fue identificado como Carlos Osvaldo Gómez Ramírez, de 21 años, quien tuvo que ser ingresado al Hospital General de Zona del IMSS debido a las heridas sufridas durante la agresión.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según lo declarado por el propio lesionado a las autoridades, se dirigía hacia unos campos de fútbol localizados detrás de un centro comercial HEB cuando fue interceptado por un vecino conocido con el apodo de "JR", quien presuntamente lo confrontó y comenzó a golpearlo.

Durante la agresión, el joven cayó al suelo y fue en ese momento cuando el presunto agresor lo mordió en distintas partes del cuerpo, entre ellas el estómago y una de las orejas, de la cual le desprendió un fragmento.

Acciones posteriores a la agresión

Tras el ataque, el lesionado logró retirarse del lugar y llegar a su domicilio para pedir auxilio, siendo posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Pese a lo ocurrido, hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable de esta agresión.