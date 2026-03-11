Familia pierde su hogar tras incendio y solicita ayuda para su bebé recién nacida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un incendio registrado en la colonia Central de Piedras Negras dejó a una familia sin vivienda y sin pertenencias, luego de que las llamas consumieran rápidamente la casa donde habitaban.

De acuerdo con lo señalado por Erika Costilla, el siniestro provocó la pérdida total de su patrimonio. Además de los daños materiales, el incendio afectó el sistema eléctrico del domicilio, lo que dejó a la familia sin energía y con la necesidad de instalar nuevamente el cableado.

La familia enfrenta una situación crítica

La situación se vuelve aún más delicada debido a que la familia tiene una bebé recién nacida que requiere nebulizaciones constantes como parte de su tratamiento médico. Sin electricidad, el uso del equipo necesario para realizar este procedimiento se ha vuelto imposible.

Llamado a la solidaridad de la comunidad

Ante este panorama, la madre de familia hizo un llamado a la ciudadanía para solicitar apoyo con donaciones o cualquier tipo de ayuda, ya que actualmente necesitan desde artículos básicos hasta materiales para poder rehabilitar su vivienda.

Quienes deseen brindar apoyo pueden acudir al domicilio ubicado en la calle Santa Cruz #539, en la colonia Central de Piedras Negras, donde la familia permanece a la espera de la solidaridad de la comunidad.