Van dos al MP tras cateo en El Edén

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una investigación por la presunta venta de estupefacientes derivó en un cateo que dejó a dos personas detenidas y el aseguramiento preliminar de sustancias con características de metanfetamina y marihuana, en un domicilio de la colonia El Edén.

La diligencia se realizó la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle Juaristi, en Piedras Negras, como parte de una carpeta de investigación encabezada por el Ministerio Público.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que durante la intervención también fueron localizadas sustancias que, de manera preliminar, corresponden a metanfetamina y marihuana.

Sin embargo, precisó que será mediante un dictamen pericial químico como se determinará con certeza la naturaleza de las sustancias y el peso de los narcóticos asegurados.

Acciones de la autoridad

En el cateo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), elementos de la Policía Civil Coahuila y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes cumplimentaron la orden judicial.

Las dos personas encontradas en el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias relacionadas con la carpeta de investigación por la presunta venta de estupefacientes.

Detalles confirmados

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores datos sobre los detenidos. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente conforme avance el procedimiento.