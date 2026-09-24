Muere hombre de 77 años tras incendio en su vivienda en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 77 años murió este miércoles al interior de su vivienda, luego de que un incendio consumiera parte del inmueble ubicado en la colonia Bravo, en Piedras Negras.

La víctima fue localizada sin vida por elementos de Bomberos, quienes ingresaron al domicilio, ubicado en la calle Centenario, después de controlar las llamas. Vecinos habían alertado que el propietario podía encontrarse dentro de la casa.

El fallecido fue identificado como Pedro Yáñez Solís, de 77 años, conocido en el sector como "El Zapatero".

La emergencia ocurrió alrededor del mediodía y movilizó a elementos de Bomberos y otras corporaciones de auxilio. La circulación sobre la vialidad fue cerrada temporalmente mientras se desarrollaban las labores para sofocar el fuego.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Entre las versiones recabadas en el lugar se encuentra la de un vecino, quien señaló haber ofrecido minutos antes ayuda al adulto mayor para instalar un tanque de gas, propuesta que habría rechazado.

Posteriormente, el vecino dijo haber escuchado una explosión en la vivienda, donde después se desató el incendio.

Acciones de la autoridad

Una de las líneas que serán analizadas por las autoridades establece que pudo haberse producido una fuga de gas durante la maniobra para cambiar el tanque, lo que habría generado un flamazo y posteriormente el incendio.

Esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante el peritaje correspondiente.

De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber muerto por inhalación de humo o gases derivados del incendio. La causa exacta del fallecimiento será determinada mediante los estudios forenses.