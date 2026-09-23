Advierten por aumento de alergias y enfermedades respiratorias con llegada del otoño

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con la llegada del otoño y los cambios de temperatura, podrían incrementarse las atenciones por padecimientos alérgicos y enfermedades respiratorias, advirtió Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01.

La llegada del otoño puede incrementar las atenciones por enfermedades respiratorias en Piedras Negras.

El funcionario recomendó a la población acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas respiratorios, con el propósito de recibir una valoración médica y, de ser necesario, iniciar el tratamiento correspondiente.

Señaló que las unidades de salud cuentan con personal médico, consultas y medicamentos para atender a pacientes que presenten este tipo de padecimientos.

Baeza Díaz recomienda acudir a centros de salud ante síntomas como tos y fiebre.

Entre los síntomas a los que la población debe prestar atención mencionó secreción nasal, ojos llorosos, tos y fiebre.

"En caso de que inicien con sintomatología respiratoria, como descarga de moco, ojo lloroso, tos o temperatura, acudan a los centros de salud", señaló Baeza Díaz.

Las unidades de salud en Piedras Negras están preparadas para atender a pacientes con alergias.

Asimismo, invitó a la población a acudir al Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez cuando requiera atención médica.