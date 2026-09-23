Rescatan a cuatro migrantes ocultos dentro de un tanque de agua en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron a cuatro migrantes que eran transportados dentro de un pequeño tanque portátil de agua colocado en la caja de una camioneta, durante una revisión en una carretera rural del área de Eagle Pass.

El Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza difundió imágenes captadas por cámaras corporales durante la intervención, en las que se observa el operativo realizado para localizar y poner a salvo a las personas.

Los migrantes encontrados en condiciones peligrosas

El hecho ocurrió cuando agentes asignados a la estación Eagle Pass Sur detectaron una Ford F-150 modelo 2007 durante un recorrido de vigilancia.

Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron a cuatro personas encerradas dentro del tanque, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Para liberarlas, utilizaron herramientas eléctricas con las que abrieron el depósito y sacaron a los ocupantes.

Entre los migrantes se encontraban dos ciudadanos de Bolivia, uno de Cuba y otro de Colombia. Los cuatro rechazaron recibir atención médica y posteriormente fueron trasladados a la estación de Uvalde para continuar con el proceso correspondiente.

Cargos contra el conductor de la camioneta

El conductor de la camioneta, un ciudadano estadounidense de 19 años, fue entregado a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), donde enfrenta un cargo federal relacionado con el presunto tráfico de personas.

Las autoridades migratorias estadounidenses investigan las circunstancias en las que los migrantes eran trasladados dentro del contenedor.