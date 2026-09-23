Llevan brigada de salud a la delegación Venustiano Carranza en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria 01, en coordinación con Mejora Coahuila, llevó una brigada de servicios de salud a la delegación Venustiano Carranza, perteneciente al municipio de Nava, con atención médica, vacunación, salud mental, nutrición y servicios veterinarios.

Maricarmen de León Medellín, coordinadora regional de Mejora Coahuila, informó que la jornada tiene como objetivo acercar los servicios directamente a las familias de la comunidad.

Además de la atención concentrada en el punto establecido, personal de las dependencias realizará recorridos casa por casa para ampliar la cobertura.

De León Medellín explicó que las acciones se extenderán a sectores como Jardines y Río Escondido, debido a la amplitud de la comunidad y con el propósito de atender a un mayor número de habitantes.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, aplicación de vacunas para niños y adultos mayores, atención en salud mental, orientación nutricional y servicios para mascotas.

La funcionaria señaló que los servicios son gratuitos y forman parte de las acciones para acercar la atención a comunidades de la Región de los Cinco Manantiales.

"Seguimos trabajando en todo el territorio, en toda la región de los Cinco Manantiales, y aquí era un lugar donde nos estaban pidiendo mucho traer este tipo de servicios a la comunidad", señaló.

Añadió que durante la tarde también se llevarían a cabo labores de fumigación en distintos sectores de la delegación.

En el caso de las mascotas, explicó que la atención busca fomentar su cuidado sanitario mediante servicios veterinarios y vacunación para los animales que conviven con las familias.

La brigada permanecería en la comunidad hasta alrededor de las 13:00 horas, para posteriormente continuar con recorridos y servicios en otros sectores de la delegación.