Aseguran droga durante cateo en vivienda de la colonia Doña Pura

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado de una denuncia anónima, agentes de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo un cateo la noche del jueves en un domicilio de la colonia Doña Pura, ubicado en la calle Lolita Muñoz, en el municipio de Piedras Negras.

Las autoridades informaron que, luego de realizar las investigaciones pertinentes, se obtuvo una orden de cateo para un inmueble identificado como un posible punto de distribución de droga.

Acciones de la autoridad

Al ingresar al lugar, los policías aseguraron diversas dosis de metanfetamina, conocida como cristal, así como marihuana. En el interior del domicilio también fueron localizadas cámaras de seguridad, una pipa de fabricación artesanal y un sistema de grabación DVR.

Detalles confirmados

Durante el operativo no se registraron detenciones. Hasta el momento, no se ha precisado el peso de la droga incautada, la cual será puesta a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias legales conducentes.