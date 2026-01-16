Detienen a "El Perro" por homicidio ocurrido en ejido San Isidro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado informó sobre la detención de Luis Alfredo "N", conocido como "El Perro", quien era buscado por su presunta participación en un homicidio registrado en el ejido San Isidro, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando el imputado sostuvo una discusión con Javier Terán Ledezma, de 23 años. Durante el enfrentamiento, el presunto responsable habría accionado un arma de fuego en al menos 12 ocasiones contra la víctima, quien se encontraba dentro de una camioneta Chevrolet pickup, color dorado, causándole la muerte de manera instantánea.

Tras los hechos, Luis Alfredo "N" huyó del lugar y se mantuvo evadiendo la acción de la justicia. No obstante, este jueves 15 de enero de 2026 fue localizado en el municipio de Arteaga, luego de ser asegurado por las autoridades por una falta menor.

Al realizar la revisión correspondiente en las bases de datos, se confirmó que existía una orden de aprehensión activa en su contra por el delito de homicidio, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes en esta región.

El acusado será presentado ante un juez de la causa, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso penal vigente.