Atiende FGE 29 casos de violencia familiar en los primeros 15 días del año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante los primeros 15 días del año 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en conjunto con el Centro de Empoderamiento de la Mujer, ha atendido 29 casos relacionados con violencia familiar en la ciudad.

Acciones de la autoridad

Así lo dio a conocer el delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien aclaró que este tipo de violencia no se presenta únicamente en contra de mujeres, ya que también se han documentado agresiones entre integrantes del núcleo familiar, como hijos hacia padres, conflictos entre hermanos y casos en los que hombres han sido víctimas.

Detalles confirmados

El delegado precisó que cada uno de los reportes recibe atención y seguimiento por parte de las autoridades, conforme a los protocolos establecidos.

Agregó que, como resultado de las investigaciones, 12 de estos casos han derivado en órdenes de aprehensión, mismas que ya fueron ejecutadas y judicializadas ante la autoridad correspondiente.