Detienen a tres por hacerse pasar como delincuentes y causar daños en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tres personas fueron detenidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de ser señaladas por presuntamente hacerse pasar como integrantes de un grupo delincuencial y causar daños en la colonia Año 2000 de esta ciudad.

Según la información recabada por las autoridades, habitantes de la calle Villa de Herrera reportaron que varios vehículos resultaron afectados al presentar neumáticos ponchados, hechos atribuidos a tres sujetos que actuaron sin causa justificada.

Acciones de la autoridad

Derivado de estas denuncias, se implementó un operativo de búsqueda que permitió la localización y aseguramiento de María Angélica N., Mario Gabriel N. y Leonardo David N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que en un lapso de 48 horas se determinará la situación legal de los detenidos por el delito de atentados contra las funciones de seguridad.

Detalles confirmados

Asimismo, indicó que el caso podría ampliarse a otros delitos, entre ellos daños en propiedad ajena, dependiendo de las denuncias que presenten los afectados, por lo que la Fiscalía permanece a la espera de que se formalicen los señalamientos correspondientes.