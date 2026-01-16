Señalan conflicto de interés en Cabildo por empresas ligadas al alcalde Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La sesión ordinaria de Cabildo celebrada la tarde del miércoles se tornó tensa luego de que se discutiera el punto relativo a otorgar un 50 por ciento de descuento en el refrendo de la cédula de operador a taxistas, propuesta que derivó en un intercambio de posturas entre regidores.

El debate se intensificó cuando una regidora planteó ampliar el beneficio hasta una condonación del 100 por ciento, con el argumento de aliviar la carga económica del gremio transportista.

Tensión en el Cabildo de Piedras Negras

La propuesta dividió opiniones al interior del Cabildo. Mientras algunos ediles se manifestaron a favor de respaldar a los taxistas, otros se opusieron al señalar que el municipio depende de esos ingresos para la ejecución de obras públicas. Ante esta postura, los regidores que impulsaban la condonación total propusieron buscar recursos en otras áreas del presupuesto municipal para compensar la disminución en la recaudación.

Conflicto de interés en la discusión

Fue en ese contexto que el regidor Juan Carlos Álvarez sugirió al alcalde Jacobo Rodríguez realizar una redistribución del gasto y señaló que empresas familiares del edil, como Arcco, participan como proveedoras de concreto en obras municipales. El comentario reavivó el señalamiento sobre un posible conflicto de interés en el manejo de recursos públicos, lo que elevó el tono de la discusión.

Durante el intercambio, el alcalde retó al regidor a presentar una denuncia formal, a lo que Juan Carlos Álvarez respondió: "Todo a su tiempo."