Aseguran presunta heroína y cristal durante cateo en taller de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un cateo realizado por autoridades estatales y federales en un taller de enderezado y pintura derivó en el aseguramiento de sustancias con características similares a la heroína y al cristal, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en un inmueble ubicado en Juan Escutia número 1109, en la colonia Guillén.

De acuerdo con la información preliminar, durante la inspección fueron localizadas y aseguradas sustancias presuntamente ilícitas. Sin embargo, las autoridades no han informado la cantidad de droga asegurada ni otros detalles relacionados con el hallazgo.

El operativo provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en el sector, mientras los agentes realizaban las labores de inspección, procesamiento y aseguramiento de indicios dentro del predio.

Se prevé que la Fiscalía General del Estado de Coahuila informe en las próximas horas el resultado oficial del cateo y la cantidad de narcóticos asegurados.