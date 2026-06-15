Lluvias obligan a suspender clases presenciales en Piedras Negras y Allende

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- Ante las intensas lluvias registradas durante la madrugada en la región norte de Coahuila, la Secretaría de Educación del Estado suspendió las clases presenciales en los municipios de Piedras Negras y Allende para el turno matutino de educación básica, informó el subsecretario de Educación, Hugo Lozano.

El funcionario explicó que la decisión se tomó luego de evaluar las condiciones generadas por las precipitaciones, las cuales provocaron diversas inundaciones en ambos municipios. Por ello, las actividades escolares se desarrollan de manera virtual con el propósito de proteger a estudiantes, docentes y padres de familia.

"Se tomó la decisión de pasar las clases a distancia y no de manera presencial, siempre resguardando a la comunidad educativa para evitar alguna complicación en los traslados y en los propios planteles educativos", señaló.

Acciones de la autoridad

La medida aplica para todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria del turno matutino en Piedras Negras y Allende. Lozano indicó que desde temprana hora se mantuvo comunicación con la estructura educativa de la región para coordinar la implementación de esta estrategia.

Aunque las lluvias se presentaron en distintas regiones de Coahuila, el subsecretario precisó que únicamente en estos municipios del norte del estado fue necesario suspender las actividades presenciales, siguiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, destacó que los padres de familia tienen la facultad de decidir si consideran riesgoso trasladar a sus hijos a la escuela en situaciones extraordinarias, por lo que cualquier ausencia derivada de condiciones climáticas adversas puede justificarse.

Detalles confirmados

Respecto al posible regreso a las aulas, Lozano informó que las autoridades educativas permanecen atentas a los reportes de Protección Civil para determinar si las condiciones permiten reanudar las actividades presenciales durante el turno vespertino o si será necesario extender la medida preventiva.

En cuanto a las afectaciones en la infraestructura escolar, señaló que hasta el momento únicamente se reportó una secundaria estatal de Piedras Negras con interrupción en el suministro eléctrico. Sin embargo, la energía fue restablecida durante las primeras horas del día y no se han registrado daños mayores en otros planteles.

Finalmente, indicó que, aunque algunas escuelas ubicadas en regiones con temperaturas elevadas han solicitado la aplicación de protocolos por calor extremo, las peticiones han sido mínimas y cada caso se analiza de manera particular, considerando las condiciones específicas de cada centro educativo.