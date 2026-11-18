PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una cámara de videovigilancia que presuntamente permitía monitorear los movimientos en el exterior de una vivienda y varios envoltorios con una sustancia de características similares al cristal fueron asegurados durante un cateo en la colonia Tierra y Esperanza.

La diligencia fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Policía Civil Coahuila y otras corporaciones de seguridad, como parte de una investigación derivada de la detención de una persona en el sector Villa de Fuente.

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el ingreso al domicilio se efectuó mediante una orden autorizada por un juez de control, luego de que el Ministerio Público reuniera los elementos necesarios para solicitar la intervención judicial.

Sustancias Aseguradas

Durante la inspección, los agentes localizaron diversos envoltorios con una sustancia blanca y granulada, cuyas características físicas corresponden presuntamente a la droga sintética conocida como cristal.

Además, aseguraron una cámara de seguridad instalada en el inmueble, la cual, de acuerdo con las primeras indagatorias, habría sido utilizada para observar los movimientos en los alrededores de la propiedad.

Operativo de Seguridad

Valdez precisó que el cateo se desarrolló bajo un dispositivo de seguridad perimetral, con participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, que resguardaron el sector mientras se efectuaban las actuaciones ministeriales.

El funcionario aclaró que durante esta intervención no se registraron nuevas detenciones, aunque sí se aseguraron diversos indicios relacionados con hechos que podrían constituir el delito de posesión de narcóticos.

Los objetos quedaron embalados y a disposición del Ministerio Público del fuero común, que continuará con las investigaciones y ordenará los análisis periciales para determinar la composición de la sustancia localizada.

La carpeta permanece abierta y, hasta el momento, no se ha informado sobre los resultados de los estudios químicos ni sobre una posible vinculación de los indicios con otros hechos delictivos.