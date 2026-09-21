Catean presunta "tiendita" en la colonia Buena Vista Sur

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en un domicilio señalado presuntamente como punto de venta de droga en la colonia Buena Vista Sur, tras denuncias de vecinos sobre actividades relacionadas con la venta de narcóticos.

La diligencia fue autorizada por un juez penal y derivó en un operativo en el que participaron elementos de la Policía de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

Como parte del despliegue, la avenida Prolongación Román Cepeda fue cerrada a la circulación a la altura de la calle Progreso, además de las calles Mutualista y Chihuahua, mientras los agentes investigadores ingresaron al domicilio señalado para realizar la búsqueda de narcóticos y otros objetos relacionados con posibles delitos.

De acuerdo con información de la FGE, durante 2026 se han efectuado cerca de 90 cateos en distintos sectores de Piedras Negras, con más de 100 personas detenidas como resultado de estas acciones.

Habitantes de sectores como Vista Hermosa, Nueva Vista Hermosa, Buena Vista Sur y la colonia Central han señalado ante las autoridades y en distintos espacios la presunta existencia de puntos de venta de droga.

Hasta el momento, la FGE no ha informado oficialmente sobre el aseguramiento de droga, objetos de delito o personas detenidas específicamente como resultado de este cateo.