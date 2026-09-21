Hombre de 48 años pierde su sueldo en casino de Eagle Pass e intenta quitarse la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 48 años fue atendido en un hospital de Piedras Negras luego de ingerir medicamento controlado en un intento de quitarse la vida, tras perder su sueldo en un casino de Eagle Pass.

Abel N., de 48 años, llegó la noche del sábado a su domicilio, ubicado en la colonia Cumbres, después de permanecer en un casino de la ciudad fronteriza estadounidense.

De acuerdo con lo informado a las autoridades, el hombre había perdido todo su sueldo mediante apuestas. Señaló, además, que no era la primera ocasión en que atravesaba una situación similar, lo que, según su relato, le habría generado ansiedad y pensamientos de muerte.

Ya en su vivienda, Abel N. ingresó a su habitación y tomó medicamento controlado, sin que se precisara qué sustancia ingirió ni la cantidad.

Sin embargo, antes de que la situación se agravara, logró comunicarse con un vecino para solicitar auxilio. El hombre fue trasladado por sus propios medios al Hospital General de Zona número 11, donde recibió atención médica.

Minutos después de su ingreso, personal médico lo reportó estable.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento del caso y establecieron que no existía conducta penal que perseguir.

Recomendaciones para el afectado

Las autoridades recomendaron al afectado recibir atención especializada, con el propósito de atender la situación y prevenir una nueva conducta de riesgo.