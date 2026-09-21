Investigan muerte de hombre en Privada Blanca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró durante la madrugada de este sábado, luego del reporte de un hombre localizado sin vida dentro de un domicilio de la colonia Privada Blanca.

El hecho fue reportado en un inmueble ubicado sobre la calle 17 de Noviembre, en el cruce con la avenida Román Cepeda, donde fue localizado Martín Arturo, de 36 años.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que el hombre habría atentado contra su vida mediante suspensión; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y serán las autoridades las encargadas de establecer las circunstancias y la causa del fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.