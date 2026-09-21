Romanticismo y nostalgia llegarán a Piedras Negras con la Rondalla del Amor de Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una noche de romanticismo, nostalgia y canciones que han acompañado a distintas generaciones ofrecerá la Rondalla del Amor de Saltillo el próximo viernes 25 de septiembre, con su primera presentación en Piedras Negras, en el Teatro del IMSS.

Antonio Segura, representante y promotor de la agrupación, informó que será la primera ocasión en que la Rondalla del Amor de Saltillo se presente en esta ciudad, con un repertorio integrado por algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

"Van a ver una lluvia de éxitos, una cascada maravillosa de melodías y de poemas", adelantó Segura al describir el espectáculo, que tendrá como ejes el romanticismo, la nostalgia y los recuerdos.

La agrupación cuenta con más de 20 producciones discográficas y llevará al escenario parte de un repertorio que, de acuerdo con el promotor, se ha mantenido en el gusto del público a través de distintas generaciones.

Entre las canciones mencionadas se encuentran "Corazón de roca" e "Historia de un amor", además de otras melodías consideradas emblemáticas dentro de su repertorio.

Detalles del evento

La presentación tendrá también la participación de integrantes de la Rondalla Juvenil del CBTis 34, quienes compartirán escenario con la agrupación saltillense.

Segura destacó que la participación de jóvenes representa, desde su perspectiva, una muestra del interés que el género mantiene entre las nuevas generaciones.

El espectáculo contará además con una producción encabezada por Chucho Rincón, quien, según el promotor, ha estado vinculado durante años con la dirección musical de la agrupación.

El concierto está programado para las 19:00 horas del viernes 25 de septiembre, en el Teatro del IMSS de Piedras Negras.

Los boletos están disponibles a través de AREMA.MX y también se contempla su venta en la taquilla del teatro a partir de este lunes 21 de septiembre. Los precios anunciados son de 350 y 250 pesos, más cargos por servicio.

Invitación al público

Segura extendió la invitación al público de Piedras Negras y de ciudades cercanas, entre ellas Ciudad Acuña, con la expectativa de reunir tanto a quienes crecieron escuchando música de rondalla como a las nuevas generaciones que se han acercado al género.

"Van a recordar, van a llorar y van a pedir", expresó el promotor al anticipar el ambiente que, dijo, esperan generar durante la presentación.