Buscan a conductor que habría provocado daños a un Mazda y escapado del lugar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un conductor solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a la persona que presuntamente ocasionó daños de consideración a su vehículo Mazda, mientras éste se encontraba estacionado en calles de la colonia Central.

De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas sobre la calle Santo Tomás, donde un vehículo Nissan, color rojo, habría impactado contra el automóvil estacionado.

El propietario del Mazda señaló que el vehículo era conducido por una mujer que, según su versión, circulaba a exceso de velocidad y que, después del impacto, se retiró del lugar sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

Como parte de la denuncia, el afectado proporcionó las características del vehículo señalado: un Nissan color rojo, con placas EZL-949-C, con el propósito de facilitar su localización.

El conductor pidió a la ciudadanía que, en caso de contar con información que permita identificar o ubicar el vehículo o a su conductora, la proporcione a las instancias correspondientes.

La denuncia fue difundida originalmente a través de redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado si el afectado presentó una denuncia formal ante las autoridades, por lo que los señalamientos permanecen como una versión del denunciante.