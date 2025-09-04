Detenido joven por homicidio en la colonia Buenos Aires

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven de 17 años fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, tras ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad.
El caso se remonta al pasado 4 de junio, cuando vecinos de la colonia Buenos Aires encontraron a Ángel Omar "N", de 16 años, tendido en la vía pública con graves lesiones. A pesar de recibir atención médica, el adolescente falleció horas después en el hospital.
Las primeras investigaciones llevaron a la detención de Ángel "N", alias El Topo, de 18 años. Sin embargo, la indagatoria continuó y este jueves se concretó la captura de Francisco Javier "N", también presuntamente implicado en el crimen.
De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el joven detenido fue presentado ante un juez especializado en adolescentes, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.