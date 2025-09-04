Detenido joven por homicidio en la colonia Buenos Aires

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven de 17 años fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, tras ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad .

El caso se remonta al pasado 4 de junio , cuando vecinos de la colonia Buenos Aires encontraron a Ángel Omar "N" , de 16 años, tendido en la vía pública con graves lesiones . A pesar de recibir atención médica, el adolescente falleció horas después en el hospital.

Las primeras investigaciones llevaron a la detención de Ángel "N" , alias El Topo, de 18 años. Sin embargo, la indagatoria continuó y este jueves se concretó la captura de Francisco Javier "N" , también presuntamente implicado en el crimen.