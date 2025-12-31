Exhiben detención irregular de Policías Municipales: lesionan a trabajador ambulante en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un video difundido en redes sociales evidenció una intervención de elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras contra un vendedor ambulante en la zona centro de la ciudad, hecho que derivó en una detención momentánea y en una lesión física al ciudadano.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Hidalgo y Abasolo, donde una patrulla tipo Chevrolet Tahoe, con número económico 2554, aseguró al individuo tras un supuesto reporte ciudadano.

De acuerdo con las imágenes, el ciudadano fue introducido en la parte trasera del vehículo policial; sin embargo, durante la maniobra, la compuerta fue cerrada de manera abrupta, provocándole una lesión en el pie. Una persona que lo acompañaba reclamó de inmediato a los oficiales, exigiendo que se abriera la unidad al percatarse del daño ocasionado.

Minutos después, el hombre fue colocado nuevamente dentro del vehículo y posteriormente liberado, sin que se informara sobre alguna falta administrativa o delito que justificara su aseguramiento.

Reacción del alcalde Jacobo Rodríguez

Tras la difusión del video, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, emitió un mensaje público en el que reconoció que pudieron haberse cometido errores por parte de los elementos policiacos; no obstante, señaló que ello no exime a la corporación de su obligación de mantener el orden. Aseguró que se actuará conforme a las responsabilidades que correspondan.

Cabe destacar que los protocolos de actuación policial establecen que las personas detenidas deben ser trasladadas en condiciones que garanticen su integridad física, por lo que cualquier procedimiento que implique riesgo puede ser sujeto de revisión administrativa y por instancias de derechos humanos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado si los agentes involucrados fueron separados de su cargo o si se inició algún procedimiento interno.

Incidentes recientes de la policía municipal

Estos señalamientos ocurren días después de otro incidente en el que policías municipales habrían allanado un domicilio y derribado a un adulto mayor, causándole diversas lesiones.

Sobre este caso, el alcalde aclaró que los oficiales acudieron tras un reporte ciudadano y que el detenido, identificado como Freddy David Salinas Velázquez, se tornó agresivo durante la revisión. Sin embargo, testimonios posteriores de vecinos y acompañantes señalaron que el joven no intentaba abrir vehículos, sino que realizaba trabajos de lavado de autos en el sector, lo que finalmente derivó en su liberación.