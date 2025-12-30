Detienen a dos presuntos responsables de robo a casa habitación en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Agencia de Investigación Criminal ejecutó una orden de aprehensión en contra de dos sujetos señalados por su presunta participación en un robo a casa habitación ocurrido en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con información proporcionada por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la acción fue resultado de la denuncia presentada por el afectado, lo que permitió integrar una carpeta de investigación y solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

Los imputados responden a los nombres de Cristian Azael "N", conocido como El Gordo, de 27 años de edad, y Filiberto "N", alias El Fili. Ambos quedaron a disposición de un juez, quien en la audiencia inicial determinará su situación legal.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se informó que las autoridades mantienen abierta la investigación, ya que existe una orden de aprehensión pendiente contra un tercer presunto implicado, mencionado en la denuncia original.