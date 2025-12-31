Fue año complejo para exportadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El 2025 representó un año sumamente complejo, marcado por la incertidumbre para la industria de exportación en la región, afirmó Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte, al realizar un balance del periodo.

El dirigente explicó que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos derivó en la rescisión de contratos y, de manera consecuente, en la pérdida de empleos dentro del sector manufacturero.

"En la localidad registramos ajustes en las plantillas laborales que afectaron directamente a la industria regional", señaló Ruiz Rueda, al precisar que las empresas implementaron distintas estrategias con el objetivo de mitigar el impacto económico y operativo.

Impacto en la comunidad

Indicó que actualmente el sector se encuentra en un proceso de adecuaciones operativas; sin embargo, advirtió que el rumbo de las decisiones empresariales dependerá, en gran medida, del resultado de las negociaciones del T-MEC, las cuales consideró un factor determinante para la planeación estratégica a futuro.