Detenidas 4 personas en cateos por posesión de drogas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades ministeriales realizaron dos cateos en distintos puntos de la ciudad, uno de los cuales derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de drogas, informó el delegado regional Rigoberto Rodríguez.

El primer operativo se efectuó en la colonia Privada Blanca, donde se localizaron dosis de metanfetamina, marihuana y una báscula gramera. Las personas detenidas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para definir su situación legal.

De acuerdo con el delegado, los implicados serán investigados durante un lapso de 48 horas por su probable responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro.

Detalles confirmados

En un segundo cateo, realizado en la colonia Altamira durante la noche del lunes, no se reportaron personas detenidas ni decomisos.

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan como parte de las investigaciones en curso, siguiendo los lineamientos legales correspondientes.