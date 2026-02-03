Fiscalía descarta homicidio en muerte ocurrida en la colonia CROC de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— La Fiscalía General del Estado informó que la muerte de un hombre identificado como Óscar Gallo, registrada en la colonia CROC, fue consecuencia de una cirrosis hepática en etapa avanzada, por lo que se descartó cualquier indicio de homicidio.

El delegado regional de la Fiscalía, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, explicó que la necropsia determinó como causa del fallecimiento una hemorragia interna severa, manifestada por la expulsión de sangre, cuadro clínico conocido como hematemesis, relacionado con padecimientos hepáticos graves.

El reporte inicial fue atendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos, quienes acudieron a una tienda de conveniencia donde se encontraba un hombre expulsando sangre en la vía pública.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que se realizó el levantamiento del cuerpo y se iniciaron los protocolos periciales correspondientes. En la escena se observó una considerable cantidad de sangre, situación que generó versiones preliminares sobre una posible agresión.

Sin embargo, tanto los testimonios recabados en el sitio como los resultados de la necropsia coincidieron en que no existían lesiones provocadas por arma blanca ni señales de violencia física.

Rodríguez Ríos señaló que el sangrado fue consecuencia del deterioro orgánico causado por la cirrosis, lo que derivó en una pérdida masiva de sangre hasta provocar la muerte del individuo.

Con estos resultados, la Fiscalía descartó oficialmente un hecho delictivo y determinó que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, dando por cerrado el caso.