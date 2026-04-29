Admite Jacobo rezago en investigación de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que no ha dado seguimiento a la investigación que realiza la Contraloría Municipal sobre presuntas irregularidades en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), al señalar que su atención ha estado centrada en la operación del organismo.

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril, el edil admitió no haberse reunido con el contralor para conocer los avances del caso.

"La verdad, no he tenido reunión con el contralor... he estado atareado y ocupado dentro de la operación del SIMAS y no me ha dado tiempo para revisar este tema", declaró. No obstante, adelantó que en los próximos días podría solicitar un informe formal.

Acciones de la autoridad

En el mismo contexto, Rodríguez se refirió a las acciones de un consejo del organismo que previamente fue declarado sin efectos jurídicos, al asegurar que carece de validez.

"Este consejo no existe ya por orden de un tribunal; están usurpando funciones", afirmó, al tiempo que minimizó su actuación al considerar que "son irrelevantes".

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que hasta el momento no existe notificación oficial sobre la controversia constitucional 1/2026, por lo que se desconoce el contenido de un posible nuevo acuerdo judicial relacionado con la suspensión del caso.

Indicó que será hasta recibir dicha notificación cuando el municipio pueda definir las acciones legales correspondientes.

Procedimiento administrativo

En cuanto al procedimiento administrativo contra el gerente del organismo, Lorenzo Menera, asesores jurídicos señalaron que el caso continúa en manos de la Contraloría Municipal, sin que el Ayuntamiento tenga claridad sobre su estado procesal.

Incluso, precisaron que no cuentan con información completa del avance de la investigación, debido a la naturaleza interna del procedimiento.