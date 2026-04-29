Colapsa cruce a Eagle Pass con filas de hasta 10 horas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector transportista enfrenta una crisis operativa en el cruce hacia Eagle Pass, donde los tiempos de espera para exportación se han disparado hasta 10 horas, afectando la competitividad de la región.

Manuel González, representante de transportistas, señaló que el principal problema radica en la lentitud de las revisiones en la aduana estadounidense, pese a que del lado mexicano se han realizado mejoras en infraestructura.

"Antes era uno de los cruces más ágiles de toda la frontera. En 30 o 40 minutos, una unidad ya estaba del otro lado entregando mercancía; hoy hablamos de jornadas de hasta 10 horas", expuso.

Indicó que esta situación ha obligado a empresas a desviar sus operaciones hacia otras fronteras como Ciudad Acuña, Colombia y Nuevo Laredo, lo que incrementa costos logísticos y tiempos de traslado.

"El impacto es directo: se encarece la exportación y se generan retrasos. Esto puede provocar que empresas maquiladoras decidan mudarse definitivamente a otros puntos más eficientes", advirtió.

González alertó que el peor escenario sería la pérdida de empleos en la región, ante la posible salida de compañías que dependen de la rapidez en el cruce internacional.

Además del impacto económico, subrayó las condiciones que enfrentan los operadores, quienes permanecen durante horas dentro de sus unidades.

"Es un desgaste físico y psicológico. Los choferes pasan horas sin moverse, con problemas de alimentación, sanidad y mucho estrés; no es lo mismo estar en carretera que detenido en un espacio reducido", explicó.

El representante recordó que, desde hace más de tres años, a raíz de la crisis migratoria y otros factores, la eficiencia del cruce se ha deteriorado de manera constante.

¿Qué declaró Manuel González sobre la situación actual?

Sobre las medidas planteadas por autoridades de U.S. Customs and Border Protection (CBP), como dividir horarios para cruces de carga y unidades vacías, consideró que no son viables, ya que anteriormente no han dado resultados.