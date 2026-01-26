Aseguran más de 17 kilos de metanfetamina tras cateos en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Autoridades estatales dieron a conocer información adicional sobre los cateos efectuados el pasado fin de semana en Piedras Negras, donde se logró el aseguramiento de más de 17 kilogramos de metanfetamina, así como marihuana y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, uno de los cateos se realizó el viernes en un domicilio de la colonia Tierra y Esperanza, mientras que otro tuvo lugar en la colonia Doña Pura, como parte de investigaciones en curso.

Detalles confirmados

Como resultado de estos operativos, fueron detenidos Omar N y Abigail N, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la cantidad de droga asegurada.

El delegado explicó que, al tratarse de un decomiso de gran volumen, será la FGR la autoridad encargada de continuar con la investigación y resolver la situación jurídica de las personas detenidas.

Acciones de la autoridad

Finalmente, Rodríguez Ríos señaló que, durante el presente año, la Fiscalía General de Justicia ha llevado a cabo 16 cateos en la Zona Norte Uno, concentrándose la mayoría de estas acciones en el municipio de Piedras Negras.

Con esta información, el delegado de la Fiscalía General de Justicia dio por concluido el informe.