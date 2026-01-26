Capa de hielo provoca salida de camino y volcadura cerca del Teatro de la Ciudad

Piedras Negras, Coah.— Las bajas temperaturas, aunadas a una fuga de agua, provocaron la formación de hielo sobre el bulevar Prolongación República, situación que derivó en un accidente vehicular ocurrido la mañana de este lunes, a la altura del teatro de la ciudad José Manuel Maldonado.

El conductor, identificado como Jorge Luis Estrada Cantú, de 33 años de edad, manejaba un automóvil deportivo Dodge Challenger modelo 2014, color gris, cuando, al circular por el sector cercano a la empresa Binsa, perdió el control del volante al pasar sobre una zona congelada.

El vehículo salió del camino y terminó dentro de un arroyo, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio. El propio conductor informó que se dirigía a su centro de trabajo, en la empresa Lear, cuando ocurrió el percance.

A pesar de la magnitud del accidente, el automovilista logró salir de la unidad por sus propios medios y no presentó lesiones de gravedad.

El afectado manifestó su molestia al ver su vehículo severamente dañado y señaló que desconoce quién debe hacerse responsable por los daños, ya que la acumulación de hielo fue causada por una fuga de agua que, combinada con las bajas temperaturas, convirtió la vialidad en un punto de alto riesgo para los conductores.