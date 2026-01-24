Fiscalía de Coahuila refuerza apoyo preventivo por bajas temperaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila participará en acciones preventivas y de apoyo a la población ante la onda de frío que se prevé afecte a la región norte de la entidad, informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Indicó que estas labores se llevarán a cabo en coordinación con instancias federales, estatales y municipales, mediante recorridos en colonias y sectores vulnerables, con el objetivo de brindar atención a personas en riesgo por las bajas temperaturas.

Acciones de la autoridad

Señaló que se mantendrá vigilancia permanente a los reportes ciudadanos para canalizar apoyos, principalmente a personas en situación de calle, adultos mayores y familias que enfrenten dificultades durante esta contingencia climática.

Vigilancia a reportes ciudadanos

El delegado hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, como evitar el uso de anafres o calentadores dentro de viviendas sin ventilación adecuada, así como reportar de inmediato cualquier situación de emergencia.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la Fiscalía reiteró que trabajará de manera coordinada con Protección Civil, corporaciones de seguridad y organismos de auxilio para salvaguardar a la población durante los efectos del frente frío.