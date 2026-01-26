Descartan caso sospechoso de dengue en Piedras Negras; refuerzan vigilancia epidemiológica

Piedras Negras, Coah.— Durante la semana epidemiológica en curso, autoridades de salud informaron el descarte de un caso sospechoso de dengue, sin que actualmente existan casos pendientes de estudio, por lo que la región se mantiene únicamente en fase de vigilancia epidemiológica, como se ha señalado en reportes anteriores.

En lo que respecta a influenza y COVID-19, continúan los muestreos a través de las unidades centinela, donde se ha detectado que la influenza ya supera al COVID-19 en número de casos confirmados, de acuerdo con los registros más recientes.

Ante este panorama, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a la aparición de síntomas respiratorios y generales.

Recomendó que, antes de acudir a la escuela o al centro de trabajo, las personas que presenten cualquier malestar consulten oportunamente a los servicios de salud, a fin de lograr una detección temprana y evitar la propagación de contagios.