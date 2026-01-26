AIC detiene a tres personas tras denuncias ciudadanas; avanzan procesos legales

Piedras Negras, Coah.— Como resultado de distintas denuncias presentadas por ciudadanos, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de tres personas señaladas por diversos delitos en la región.

Detenciones en Coahuila

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, uno de los aseguramientos corresponde a Arnulfo N, alias "El Bam Bam", quien fue localizado en la colonia Francisco Villa y es investigado por su presunta participación en el delito de robo de autopartes.

En otra intervención, se logró la detención de Julio César N en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Nava, acusado del delito de lesiones graves que dejaron cicatriz visible en el rostro de la víctima.

Captura de Jesús Ricardo N

De igual manera, fue capturado Jesús Ricardo N, conocido como "El Ricki", por hechos registrados en el municipio de Allende, dentro de una carpeta de investigación previamente integrada.

La autoridad señaló que algunos de los imputados ya enfrentan un proceso legal, al haber sido vinculados a proceso, mientras que otros se encuentran pendientes de audiencia inicial, en la que un juez determinará su situación jurídica.