Integra Fiscalía carpetas de investigación tras cateos del fin de semana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras los cateos efectuados por autoridades de seguridad durante el pasado fin de semana, las personas detenidas continúan bajo custodia del Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito de posesión de narcóticos con fines de suministro.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se llevaron a cabo en diversos sectores, donde fueron aseguradas sustancias prohibidas, motivo por el cual los involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para el inicio de las diligencias legales correspondientes.

Actualmente, el Ministerio Público trabaja en la integración de las carpetas de investigación para definir la situación legal de los detenidos y determinar si existe responsabilidad penal en los hechos.

Estos datos fueron confirmados por el delegado de la Fiscalía en la Región Norte 01, Rigoberto Rodríguez Ríos, quien indicó que el proceso se desarrolla conforme a lo establecido por la ley.