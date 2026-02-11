Pink Circle impulsa febrero solidario en apoyo a Casa Hogar Misericordia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el mes de febrero, la agrupación Pink Circle, conformada por mujeres altruistas, desarrollará una serie de actividades con el propósito de recaudar fondos y reunir donativos para la Casa Hogar Misericordia.

Las acciones programadas incluyen un show de magia y comedia el 12 de febrero, una lotería con causa el 22 de febrero y un convivio con los niños el 28 de febrero, fecha en la que también se hará la entrega oficial de todo lo recaudado.

La organización informó que, además del apoyo económico, se requieren artículos básicos para el funcionamiento del albergue, entre ellos productos de despensa, artículos de limpieza y diversos utensilios para el hogar.

Dentro de la lista de necesidades se encuentran almohadas, platos, vasos, cubiertos, sábanas, toallas, cortinas, ollas, sartenes, protectores para colchón, ganchos para toallas de regadera y tapetes antiderrapantes para baños.

Pink Circle reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en estas actividades o colaborar con donativos, señalando que cada contribución representa una bendición para los niños que reciben atención en la Casa Hogar Misericordia.