Rescatan a joven tras intento de suicidio en la colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven de 20 años de edad, identificado como Juan Manuel "N", fue rescatado por elementos policiacos luego de que intentara atentar contra su vida al interior de su vivienda, localizada en la calle Miguel Garza, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Los hechos se registraron cerca de las 2:00 de la madrugada de este martes, cuando se recibió un reporte de emergencia que alertaba sobre una persona que intentaba ahorcarse, lo que generó la movilización de autoridades y personal de auxilio.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, el joven fue convencido de no continuar con su intento, quedando el incidente únicamente como un hecho preventivo.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila realizaron las diligencias correspondientes y entrevistaron al joven, quien manifestó que la causa de su acción fue un problema sentimental, luego de que su novia decidiera terminar la relación.

Recomendaciones para la familia

Finalmente, las autoridades exhortaron a los familiares a canalizarlo con especialistas en salud mental para brindarle el apoyo necesario y evitar un desenlace fatal.