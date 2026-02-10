Gran Serial MTB Coahuila consolida el ciclismo de montaña en el estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gran Serial MTB Coahuila continúa consolidándose como uno de los circuitos deportivos más importantes del estado, al reunir a ciclistas de distintos municipios mediante un serial integrado por nueve sedes oficiales que recorren Coahuila a lo largo del año.

Cada mes se desarrolla una competencia en una sede diferente, lo que permite fortalecer la convivencia deportiva y promover el ciclismo de montaña en diversas regiones. En promedio, cada etapa congrega alrededor de 200 ciclistas provenientes de distintos puntos de Coahuila, así como de Tamaulipas y del estado de Texas, convirtiendo cada evento en una auténtica jornada deportiva y familiar.

La etapa más reciente se llevó a cabo en la ciudad de Piedras Negras, donde se registró una importante afluencia de público y una destacada participación de competidores, reflejando el interés creciente por esta disciplina en la región.

¿Quién coordina el Gran Serial MTB?

El proyecto es encabezado por la licenciada Martha Leticia Valdez Ramírez, de Ciudad Acuña, quien coordina de manera general la organización del serial. Asimismo, se cuenta con el apoyo de los responsables de cada sede: Jesús Reséndiz, del equipo Pig Eater, en Piedras Negras; Kano Palacios en Sabinas, pista El Mezquite; José Antonio Terrazas en Monclova, pista La Venenosa; Jesús María Sánchez en Allende, pista Palomas; Sergio Morúa en Monclova, pista Higueras; Hiram González en Piedras Negras, pista El Tajín; Jesús Cortés en San Buenaventura, pista Trincheras; Jesús Carbajal en Acuña, pista Tláloc; y Juan Manuel Ballesteros en Castaños, pista Zoo, donde se celebrará la final de la temporada.

Detalles del calendario del Gran Serial MTB

El calendario anual se desarrolla de enero a octubre y contempla sedes en municipios como Allende, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, San Buenaventura y Acuña.

La próxima competencia del Gran Serial MTB Coahuila se realizará en el mes de marzo en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde se espera una respuesta similar a la registrada en las dos etapas anteriores, con una amplia participación de ciclistas.

Impacto del Gran Serial MTB en la comunidad

El objetivo principal del serial es promover el deporte, fortalecer la comunidad ciclista y generar un impacto positivo en cada municipio sede, tanto en el ámbito deportivo como en el social y turístico, impulsando estilos de vida saludables entre la población.