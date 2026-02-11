Alerta sanitaria por rickettsiosis en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el reciente fallecimiento de dos hermanos menores de edad en Ramos Arizpe, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 reiteraron el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención contra la rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas y estrechamente relacionada con las condiciones de los hogares y el cuidado adecuado de las mascotas.

El doctor Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que, si bien no se han confirmado casos en esta zona, la presencia de garrapatas y los registros detectados en regiones cercanas mantienen activa la vigilancia epidemiológica, al advertir que ninguna comunidad está exenta de riesgo.

Acciones de la autoridad

Precisó que la rickettsiosis no está vinculada con la higiene personal, sino con ambientes que favorecen la proliferación de garrapatas, como patios con pasto crecido, acumulación de objetos y animales domésticos sin desparasitación.

Asimismo, advirtió sobre la falsa creencia de que la presencia de perros protege los hogares al "atraer" a las garrapatas, cuando ocurre lo contrario: si las mascotas no reciben tratamiento antiparasitario, los parásitos pueden ingresar y reproducirse dentro de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentran mantener los patios limpios y desmalezados, evitar la acumulación de basura o escombros, desparasitar de manera regular a las mascotas —especialmente contra garrapatas— y revisar con frecuencia a perros y gatos.

Detalles confirmados

Belloc Sandoval aclaró que no todas las garrapatas transmiten rickettsiosis, al igual que no todas las picaduras de mosquito provocan dengue, ya que, para que exista contagio, el parásito debe estar infectado. Sin embargo, una vez que una garrapata porta la bacteria, puede transmitirla a su descendencia, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Indicó que, aunque se han detectado casos probables, estos han sido descartados tras los estudios correspondientes; no obstante, se activan de inmediato acciones de control vectorial sin esperar confirmación, como parte del protocolo preventivo.

Finalmente, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a colaborar con las medidas de prevención, al subrayar que la participación ciudadana es clave para reducir la presencia de garrapatas y proteger la salud pública.