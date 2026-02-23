Cateos en Villas del Carmen dejan cinco detenidos y droga asegurada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Autoridades estatales y federales realizaron dos cateos en la colonia Villas del Carmen, lo que derivó en la detención de cinco personas y el aseguramiento de diversas dosis de marihuana y otros objetos relacionados con presuntas actividades ilícitas.

Los operativos se desarrollaron en viviendas localizadas en las calles Mar Muerto y Mar Negro, donde se encontraron varias pipas con una sustancia activa derivada de la marihuana, además de pequeñas cantidades de esta droga, cinco teléfonos celulares y una caja metálica utilizada presuntamente para almacenar dinero.

Los operativos de seguridad en Coahuila

Las acciones fueron ejecutadas por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Civil Coahuila, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en cumplimiento de un mandamiento judicial obtenido tras trabajos de investigación.

Los cuatro hombres y una mujer quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme al avance del proceso.

Detenciones por narcóticos en Piedras Negras

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que los cateos se realizaron como parte de indagatorias previas por la presunta venta de narcóticos en la zona.