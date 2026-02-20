Ejército de Salvación deja de ser albergue migrante y retoma modalidad de dormitorio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tal y como se había anticipado semanas atrás, el Ejército de Salvación dejó de operar como albergue para personas migrantes y fue asignado formalmente como dormitorio, modalidad bajo la cual ya brinda servicio.

Así lo confirmó el mayor Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó que el inmueble retomó la función que desempeñó durante años antes de la oleada de personas indocumentadas que modificó su dinámica de atención.

Detalles confirmados

Detalló que actualmente operan bajo este esquema, permitiendo a quienes lo requieran permanecer por las noches, una vez que cubren una cuota de recuperación considerada accesible.

Indicó que ya se han acercado personas solicitando el servicio, por lo que comenzaron a registrarse las primeras estancias bajo esta modalidad.

Impacto en la comunidad

El cambio marca el cierre de una etapa en la que el recinto funcionó como albergue migratorio, para concentrarse ahora en brindar hospedaje temporal nocturno a quienes lo necesiten.