Descartan sarampión en kínder de Piedras Negras; piden diagnósticos responsables

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Luego de la alarma generada por un supuesto caso de sarampión en un jardín de niños de Piedras Negras, que finalmente resultó negativo, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, exhortó a médicos particulares y de farmacias a emitir diagnósticos precisos y notificar oportunamente cualquier sospecha.

El especialista subrayó que, si bien es fundamental que los padres estén atentos a la salud de sus hijos, también es indispensable que el primer diagnóstico médico sea lo más certero posible para evitar desinformación y acciones innecesarias.

"Es importante reiterar los síntomas. Los obligatorios son fiebre y exantema", explicó.

Detalló que el exantema, ronchas o erupciones, suele iniciar en la cara, detrás de las orejas, y desciende hacia el tórax, extremidades y piernas, desapareciendo posteriormente en el mismo orden. A ello se suman escurrimiento nasal, conjuntivitis y un marcado malestar general.

"Los niños realmente se sienten muy mal; es como una influenza fuerte, te tumba la fiebre; el cuadro es intenso", indicó.

¿Qué se considera un caso sospechoso de sarampión?

El epidemiólogo recordó que, de acuerdo con la definición operacional, se considera caso sospechoso toda persona con fiebre y exantema acompañados de tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalia.

Sin embargo, insistió en que la sospecha debe ir acompañada de notificación inmediata a la autoridad sanitaria.

"No basta con comunicarle a la madre el diagnóstico probable. El médico debe informarlo a la Jurisdicción. Detrás de una notificación se detonan múltiples acciones", advirtió.

Entre ellas mencionó el cerco vacunal, la búsqueda de contactos, la revisión de esquemas de vacunación y la intervención en planteles escolares, en caso necesario.

Consecuencias del sobrediagnóstico

Belloc Sandoval alertó que en días recientes se han reportado como posibles casos de sarampión padecimientos como varicela y reacciones alérgicas.

"Ha habido sobrediagnóstico. Todas las acciones que genera una notificación implican tiempo y recursos que podrían destinarse a campañas de vacunación", puntualizó.

Explicó que el cuadro inicia con síntomas respiratorios similares a una gripe: tos, escurrimiento nasal y fiebre, síntoma obligatorio. Aproximadamente al cuarto día aparece el exantema, que se extiende por el cuerpo y desaparece entre cuatro y cinco días después.

Ante un diagnóstico confirmado o sospechoso, recomendó el uso de cubrebocas, evitar espacios públicos, no acudir a la escuela o al trabajo y notificar tanto al centro laboral como al plantel educativo.

"Que no se alarmen. Hasta el momento no tenemos casos en la Jurisdicción; no hay transmisión comunitaria", enfatizó.

Indicó que los casos más cercanos se han registrado en Torreón; sin embargo, reiteró que en la región no hay contagios activos.

"No significa que no puedan presentarse, claro que pueden. Si hay síntomas, acudan a consulta; nosotros descartamos o estudiamos el caso. Pero sí es importante el aislamiento", concluyó.