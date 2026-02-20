Capturan a acusado de asalto en colonia Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un sujeto señalado como presunto responsable de un robo con violencia fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia tras un hecho ocurrido en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Praderas, en Piedras Negras.

La investigación se inició luego de que el dueño del establecimiento denunciara haber sido víctima de un asalto dentro de su negocio, por lo que el Ministerio Público integró la carpeta correspondiente.

La detención de Raúl N

Con base en los datos recabados durante las indagatorias, se solicitó y obtuvo una orden judicial que fue ejecutada con la detención de Raúl N, quien quedó bajo resguardo de la autoridad para continuar con el proceso legal.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que el imputado fue presentado ante un juez, quien determinará su situación legal durante la audiencia inicial.

Añadió que el detenido ya había recibido anteriormente el beneficio de enfrentar su proceso en libertad, pero al no cumplir con las condiciones establecidas, fue nuevamente asegurado. Debido a ello, existe la posibilidad de que sea enviado al Centro Penitenciario de Piedras Negras.