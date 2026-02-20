Avala alcalde Jacobo Rodríguez tirar tierra en arroyo por obra de barda de Ferromex

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez justificó que trabajadores de la empresa ferroviaria Ferromex depositen tierra dentro del cauce de un arroyo, al argumentar que se trata de una medida "momentánea" derivada de los trabajos de construcción de una barda perimetral.

Durante la conferencia de este viernes, al proyectarse una imagen que muestra material acumulado en el lecho del afluente, el edil defendió la maniobra.

"Como pueden ver en la imagen, al lado del cauce de este arroyo está obviamente ademado; están las vías; al lado de las vías se está construyendo por ahí la barda. Y del otro lado están las rutas fiscales y se ven los tráileres, claramente", expresó.

Luego, avaló la colocación del material en el cauce.

"Entonces, pues obviamente que se tiene que, de manera momentánea, colocar esa tierra en el cauce, ¿no? Es un trabajo que está haciendo esta constructora", sostuvo.

Añadió que el material permanece algunos días y posteriormente es retirado.

"La tierra se queda ahí unos días y luego se retira. Y así es como han estado trabajando", indicó.

Incluso afirmó que no existe otra alternativa para el manejo del escombro.

"No hay otra manera donde se pueda colocar ahí la tierra", aseguró.

En ningún momento el alcalde habló de posibles sanciones, revisiones ambientales o medidas preventivas para evitar riesgos por obstrucción del cauce, limitándose a defender la logística de la obra y a desestimar los señalamientos.

Cabe recordar que la construcción del muro utiliza concreto suministrado por la empresa ARCCO, recién instalada en la ciudad y propiedad de los padres del alcalde Jacobo Rodríguez.