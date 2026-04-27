Investigan presunto abuso contra adolescente en la colonia Villa Real de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Una carpeta de investigación fue abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con la PRONNIF y el Centro de Empoderamiento de la Mujer, tras el reporte de un presunto abuso sexual contra una adolescente de 17 años.

Hechos del caso

Los hechos se registraron alrededor de la una de la madrugada en la colonia Villa Real, donde la joven manifestó que, mientras dormía, su padrastro presuntamente realizó tocamientos indebidos.

Al percatarse de lo ocurrido, la menor comenzó a gritar para pedir ayuda, lo que alertó a su madre, quien posteriormente dio aviso a las autoridades.

Respuesta de las autoridades

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio, pero el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.