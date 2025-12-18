Aseguran droga, arma y vehículo tras cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como resultado de dos cateos efectuados de manera simultánea en esta ciudad, autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron distintos tipos de narcóticos, un arma de fuego, un vehículo y equipo de videovigilancia, dio a conocer el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

Las diligencias se realizaron en domicilios ubicados en las colonias Lázaro Cárdenas y Los Espejos. En el inmueble intervenido en Los Espejos se localizó un vehículo, un arma de fuego tipo escopeta y diversas dosis de droga.

Detalles confirmados

En tanto, en la colonia Lázaro Cárdenas fueron aseguradas dosis de marihuana y metanfetamina, así como cámaras de videograbación instaladas en el lugar.

La autoridad explicó que se procederá a realizar las pruebas periciales correspondientes, incluyendo análisis químicos y balísticos, además de continuar con la integración de la carpeta de investigación. Una vez concluido el análisis de los indicios, se determinará si el caso será turnado a la autoridad federal competente.