Cateo en Los Laureles no arroja resultados, pero refuerza acciones de seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Los Laureles, en esta ciudad, como resultado de una denuncia ciudadana y de trabajos de investigación encabezados por el Ministerio Público.

Durante la ejecución de la diligencia se realizaron diversas actuaciones legales; sin embargo, el resultado fue negativo, ya que no se registró el aseguramiento de narcóticos, objetos ilícitos ni la detención de personas.

Autoridades señalaron que este cateo se suma a las acciones permanentes de seguridad que se desarrollan en la región. Tan solo en lo que va del año se han practicado 87 cateos en distintos domicilios, tanto en Piedras Negras como en el municipio de Allende.

En esos operativos previos, la Fiscalía ha logrado el aseguramiento de estupefacientes como metanfetamina, marihuana y cocaína, así como la detención de personas que fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional para el seguimiento de su situación legal. Algunos de estos casos ya concluyeron mediante procedimientos abreviados, mientras que otros continúan bajo esquemas de suspensión condicional del proceso.

Finalmente, se informó que la metanfetamina es el narcótico que con mayor frecuencia se detecta en este tipo de diligencias, seguida de la marihuana, reiterando que los cateos se realizan conforme a la ley y tienen como finalidad prevenir riesgos, proteger a la población y preservar el orden público.