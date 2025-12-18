Llaman a evitar enfermedades y excesos en diciembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante el incremento de enfermedades respiratorias y los riesgos asociados a los excesos propios de la temporada decembrina, autoridades de salud llamaron a la población a reforzar las medidas de prevención y mantener hábitos equilibrados.

Priscila Hernández López, coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, recomendó que, en caso de presentar síntomas respiratorios, se utilice cubrebocas para evitar contagios, además de reforzar el lavado frecuente de manos y aplicar el estornudo de etiqueta.

Señaló que también es fundamental fortalecer el sistema inmunológico mediante el consumo de alimentos ricos en vitamina C, así como abrigarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que estos factores pueden detonar complicaciones en la salud.

Recomendaciones de salud en diciembre

Respecto a los excesos característicos de estas fechas, Hernández López subrayó la importancia de mantener un balance entre la alimentación y la actividad física, ya sea con ejercicio en casa o en los centros de trabajo.

Finalmente, exhortó a moderar el consumo de alimentos durante las celebraciones decembrinas. "Se puede comer de todo, pero siempre buscando un equilibrio que permita cuidar la salud", puntualizó.